Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ultimora_pol : Andrea #Marcucci: 'Schlein, attraverso la scelta dei capigruppo, ha mandato un messaggio inequivocabile. Per i rif… - PpPagliaro : RT @Michele_Anzaldi: Marcucci (Pd): “Schlein guarda a sinistra, io al progetto unitario del Terzo Polo…” - Michele_Anzaldi : Marcucci (Pd): “Schlein guarda a sinistra, io al progetto unitario del Terzo Polo…” - Linkiesta : La svolta radicale di #Schlein apre uno spazio ai liberaldemocratici, dice @AndreaMarcucci A Linkiesta l’ex capogr… - globalistIT : -

Andrea, esponente del Pd, da giorni esterna la propria contrarietà al progetto di Elly. La lamentela diriguarda l'esclusione della corrente liberaldemocratica dai ruoli cardine del partito. In un'intervista a Qn, l'ex capogruppo dem spiega le sue ragioni. "Una ..."Nel "nuovo" partito di Ellyi liberaldemocratici non servono più, come non serve più chiunque venga da un'altra cultura ... Così Andrea, già capogruppo del Partito democratico al Senato,......che Andrea, ex capogruppo dem al Senato, ha utilizzato per commentare la scelta dei nuovi capigruppo del partito, Francesco Boccia e Chiara Braga. Una critica vera e propria a Elly, ...

La svolta radicale di Schlein apre uno spazio ai liberaldemocratici, dice Marcucci Linkiesta.it

Andrea Marcucci, esponente del Pd: "Una minoranza esclusa di fatto dalla presidenza dei gruppi, Elly Schlein vuole costruire un partito più marcatamente di sinistra, mentre il Pd è nato di centrosinis ...“Elly Schlein vuole costruire un partito più marcatamente di ... Così a Giorno, Carlino e Nazione l’ex senatore Andrea Marcucci il quale rileva “un grande spazio politico”» apertosi per i ...