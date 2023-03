Marco Rossetti: le foto più sexy e belle (Di giovedì 30 marzo 2023) Marco Rossetti, nato a Roma l’8 settembre 1985 sotto il segno zodiacale della Vergine, è un attore e musicista che si è fatto notare per molti ruoli in fiction e serie tv italiane, tra cui Distretto di polizia, Doc – nelle tue mani, Un passo dal cielo 7 (con il ruolo di Nathan, che ha richiesto molto allenamento fisico) e Black Out – vite sospese. Tuttavia, con il suo fisico asciutto, sexy ed allenato, i suoi occhi verdi intensi, il suo sorriso e la sua altezza di 1.80, ha conquistato anche numerose fan che lo seguono sui social. Ne approfittiamo quindi per condividere anche con voi alcune foto di Marco Rossetti, tra le più sexy e belle condivise sul suo profilo Instagram. L'articolo proviene da CultWeb.it. Leggi su cultweb (Di giovedì 30 marzo 2023), nato a Roma l’8 settembre 1985 sotto il segno zodiacale della Vergine, è un attore e musicista che si è fatto notare per molti ruoli in fiction e serie tv italiane, tra cui Distretto di polizia, Doc – nelle tue mani, Un passo dal cielo 7 (con il ruolo di Nathan, che ha richiesto molto allenamento fisico) e Black Out – vite sospese. Tuttavia, con il suo fisico asciutto,ed allenato, i suoi occhi verdi intensi, il suo sorriso e la sua altezza di 1.80, ha conquistato anche numerose fan che lo seguono sui social. Ne approfittiamo quindi per condividere anche con voi alcunedi, tra le piùcondivise sul suo profilo Instagram. L'articolo proviene da CultWeb.it.

