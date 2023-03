(Di giovedì 30 marzo 2023) Il Direttore Generale granata STEFANOè statodall’Aldini con il premio “Amico dei Bambini…. Un esempio per loro” svoltosi ieri sera, mercoledì 29 marzo, presso La Galleria Lampo in via Valtellina 7 a. In occasione della presentazione del 18° Torneo Amici dei Bambini, l’U.S. Aldini Bariviera in collaborazione con Ai.Bi., ha assegnato i riconoscimenti per il 2022. Stefanoè stato uno dei premiati, insieme a: Claudio Lotito (Presidente SS Lazio)Stefano Pioli (allenatore AC Milan)Danilo D’Ambrosio (giocatore FC Internazionale)Mattia Perin (giocatore Juventus Football Club Spa)Alessio Romagnoli (giocatore SS Lazio)Andrea Pinamonti (giocatore US Sassuolo)Nicolò Rovella (giocatore AC Monza)Gerhard Comper (Presidente Sud Tirol)Stefano(Direttore Generale AS ...

...- ACI hai propri campioni del 2020 29 Maggio 2021 FIRENZE - Spintona i turisti sotto la Loggia dei Lanzi, bloccata dalla Polizia Municipale 27 Aprile 2018 Scuola, Mallegni e(FI) ...Il 'Voto del pubblico' haProstitute in rivolta. La lotta per i diritti delle sex worker di Molly Smith e Juno Mac (Tamu). Per le opere di fiction e non - fiction, Piergaetano, in ...... Isa Barzizza, Gianni Agus, Guglielmo Barnabò, Riccardo Billi, Nunzio Filogamo, Giulio, ... dur., 73') Regia : Massimo D'Anolfi e Martina Parenti Presentato al Festival di Locarno e...

Marchetti premiato a Milano AS Cittadella 1973

Grande soddisfazione in casa Cittadella. In attesa di tornare a conquistare i tre punti sul campo, il direttore generale granata Stefano Marchetti ha ricevuto il premio "Amico dei Bambini Un Esempio ...Nei giorni 25 e 26 marzo 2023, gli alunni della classe III C, corso Europeo della Marchetti, hanno assunto le vesti di emozionati ma professionali “apprendisti ciceroni” per condurre i visitatori alla ...