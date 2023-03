Marcelo Bielsa sulla panchina dell’Uruguay | la firma è attesa nelle prossime ore

(Di giovedì 30 marzo 2023)ritorna ine sceglie l’Uruguay, lasul contratto con la federazione ‘Celeste’ èore. Dopo l’esperienza inglese al Leeds terminata nel febbraio del 2022, il Loco si rimette in discussione con una nazionale dopo le avventure con l’Argentina dal 1999 al 2004 e il Cile dal 2007 al ... TAG24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : #Uruguay, sarà Marcelo #Bielsa il nuovo commissario tecnico della nazionale - MondoCalcio81 : Marcelo Bielsa sarebbe vicinissimo a diventare il nuovo commissario tecnico dell’Uruguay. Si attende solo l’annunci… - serioustobirama : RT @sportface2016: #Uruguay, sarà Marcelo #Bielsa il nuovo commissario tecnico della nazionale - CalcioPillole : Nazionali, Marcelo #Bielsa di nuovo in panchina: sarà il CT dell'#Uruguay. - LoiZ99 : DIO MIO COSA SARÀ GASTON PEREIRO SOTTO LA GUIDA DI MARCELO BIELSA -

- calciomercato.itL'allenatore italiano ha già scatenato rumors ed indiscrezioni per il suo possibile ritorno in Serie A e potrebbe presto aprire il valzer delle panchine. Attualmente ...L'Uruguay ha deciso di affidare la panchina della propria nazionale a, ex allenatore del Leeds Secondo quanto riportato da Tyc Sports, la federazione uruguaiana avrebbe deciso chesarà il prossimo commissario tecnico della nazionale. L'...sarà il nuovo ct dell'Uruguay. L'iconico allenatore argentino, dopo aver allenato proprio la sua Nazionale e quella del Cile, potrebbe infatti approdare a breve sulla sua terza panchina ...

Marcelo Bielsa può ripartire da una Nazionale. Contatti positivi con la Federcalcio uruguaiana TUTTO mercato WEB

Possibile nuova avventura per Marcelo Bielsa. Secondo quanto riportato da TyC Sports, il tecnico argentino sarebbe ad un passo dal diventare il nuovo Commissario Tecnico dell’Uruguay. L’allenatore è ...È arrivata in anticipo la separazione tra le parti dopo il clamoroso sfogo del tecnico ex Inter e Juventus. Marcelo Bielsa – calciomercato.it L’allenatore italiano ha già scatenato rumors ed ...