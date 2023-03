Marcelo Bielsa prossimo allenatore dell'Uruguay: 'el Loco' vicino alla panchina celeste (Di giovedì 30 marzo 2023) Marcelo Bielsa sarà il nuovo ct dell'Uruguay. L'iconico allenatore argentino, dopo aver allenato proprio la sua Nazionale e quella del Cile, potrebbe infatti approdare a breve sulla sua terza panchina ... Leggi su globalist (Di giovedì 30 marzo 2023)sarà il nuovo ct. L'iconicoargentino, dopo aver allenato proprio la sua Nazionale e quella del Cile, potrebbe infatti approdare a breve sulla sua terza...

