Maratona Milano 2023, Yeman Crippa al debutto: “Voglio scoprire se potrà essere il mio futuro” (Di giovedì 30 marzo 2023) Yeman Crippa sarà uno dei protagonista della Maratona di Milano in programma domenica e molti dei riflettori saranno puntati su di lui. “Voglio assaggiare la Maratona, scoprire se potrà essere il mio futuro”, ribadisce il campione europeo dei 10.000, al debutto sui 42,195 chilometri. “In questi dieci giorni in Italia, rientrato dal Kenya, ho iniziato ad avvertire un po’ di tensione, ma quella positiva. Ho cominciato a sentire la gara, ci sono entrato dentro. È qualcosa che mi sta piacendo e non vedo l’ora di mettermi le scarpe e il completino per iniziare la nuova avventura. Sono convinto che si possa fare bene, non ci sono stati intoppi, ho fatto tutti i passi che servivano per arrivare pronto ... Leggi su sportface (Di giovedì 30 marzo 2023)sarà uno dei protagonista delladiin programma domenica e molti dei riflettori saranno puntati su di lui. “assaggiare laseil mio”, ribadisce il campione europeo dei 10.000, alsui 42,195 chilometri. “In questi dieci giorni in Italia, rientrato dal Kenya, ho iniziato ad avvertire un po’ di tensione, ma quella positiva. Ho cominciato a sentire la gara, ci sono entrato dentro. È qualcosa che mi sta piacendo e non vedo l’ora di mettermi le scarpe e il completino per iniziare la nuova avventura. Sono convinto che si possa fare bene, non ci sono stati intoppi, ho fatto tutti i passi che servivano per arrivare pronto ...

