Manzi PD | Da Valditara solo promesse Non si fanno i conti con la relatà”

Leggi su orizzontescuola

(Di giovedì 30 marzo 2023) "Ennesima intervista del Ministroin cui si annunciano tante novità ma come al solito non sicon la realtà. Su assunzioni e formazione docenti soltanto affermazioni generiche: il Ministro parla di un concorso che non finirà mai per settembre e, nel frattempo, si rischia di nuovo di non avere insegnanti per tutte le cattedre. Si allude a un piano straordinario di reclutamento extra PNRR di cui non sa niente nessuno. Il tutto mentre ancora attendiamo- nonostante ripetute sollecitazioni- risposte dai Ministri dell'Università e dell’Istruzione sui nuovi percorsi di formazione iniziale dei docenti previsti dal decreto legge 36 del governo Draghi ed obiettivo di PNRR". L'articolo .