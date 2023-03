Manuela Moreno, la rivelazione: "Cosa mi ha detto Fiorello" (Di giovedì 30 marzo 2023) Manuela Moreno, conduttrice di Tg2Post, in una intervista al sito Leggo, svela alcuni aneddoti sul programma, a partire dalla frase cult 'non vi mettete troppo comodi': 'L'incipit l'ho pensato proprio per il poco tempo che abbiamo a disposizione', spiega la ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 30 marzo 2023), conduttrice di Tg2Post, in una intervista al sito Leggo, svela alcuni aneddoti sul programma, a partire dalla frase cult 'non vi mettete troppo comodi': 'L'incipit l'ho pensato proprio per il poco tempo che abbiamo a disposizione', spiega la ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GiornalistaPop : Io per il ruolo di Manuela Moreno ho due proposte: Ilenia Pastorelli o Emanuela Fanelli. Fiore, pensaci ???????? - Ambrosino6 : ?? TG2 POST ?? Il ricordo di Gianni Mina` ??A cura di Manuela Moreno ?? RAIDUE ?? @cartacantalinkando - francescocz88 : LA DIVINA MANUELA MORENO L'ALTRO GIORNO A TG2 POST ??????????????? #manuelamoreno #tg2post #divina @nunimorenoTg2… - Dicolamia123 : RT @cheTVfa: #PALINSESTIRAI I nomi in ballo per la conduzione sia estiva che invernale di #Agorà: Incoronata Boccia, Manuela Moreno, Luca… - LAlimini76 : @cheTVfa Manuela Moreno è bravissima, ha tempi rapidi, ritmo radiofonico, è reattiva, sveglia, a me piace molto -