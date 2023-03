Mannheimer | “Partito unico Terzo Polo? Ora spazio non grande | ma Moratti insegna che c’è”

(Di giovedì 30 marzo 2023) (Adnkronos) – Carlo Calenda, leader di Azione, annuncia la nascita deldelcon Matteo Renzi, leader di Italia Viva, il prossimo 10 giugno. Quanto e quale è lopolitico di questo nuovo centro? “Nonin questo momento perché l’esistenza di due leader giovani, come Meloni e Schlein, tende a polarizzare l’elettorato da una parte o dall’altra. Nell’immediato delle elezioni europee è quindi difficile prevedere un successo; per le politiche invece abbiamo tempo e molto dipenderà dalle alleanze, anche se la presenza di Schlein nel Pd senz’altro comporterà una fuoriuscita”. Così il sondaggista Renatoche rispondendo all’Adnkronos sul tentativo di Letizia, dopo l’esperienza in Lombardia, di approcciarsi per conquistare l’area ...

Parla di ' rischio terremoto nel Pd' Renato. In un articolo pubblicato su il Giornale, il sondaggista si chiede 'come risponderà la ...designazione di Schlein a nuova segretaria del'. ...La risposta della piattaforma non si è fatta attendere: Giacomo Lev, che si occupa della ... da quando la House of Representitives è passata in mano alrepubblicano, le commissioni d'...... che reputo comunque un valore in unplurale e inclusivo. Credo che la vera sfida per la ... "Esterni al Pd": bomba -, Schlein vince col trutto

Mannheimer: "Partito unico Terzo Polo Ora spazio non grande, ma ... Adnkronos

Forza Italia ormai è destinata a scomparire. No, non è così, ora ha la possibilità di conquistare più voti. Il partito di Silvio si barcamena, provando a tenere un “piede e mezzo in una scarpa”', quel ...