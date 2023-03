Manchester United, Kane sempre il primo obiettivo per l’attacco. Kolo Muani e Hojlund le alternative (Di giovedì 30 marzo 2023) Il Manchester Evening si sofferma nella sua edizione odierna sul possibile nuovo centravanti dei Red Devils per la prossima stagione. L’obiettivo numero uno resta Harry Kane, ma come ogni anno sembra complicato strappare il miglior marcatore della Nazionale inglese al Tottenham. Due delle alternative portano in Germania ed in Italia. Una è Kolo Muani, attaccante francese dell’Eintracht Francoforte, l’altra è Rasmus Hojlund dell’Atalanta. Secondo il tabloid di Manchester Ten Hag è un ammiratore anche di Victor Osimhen, stella del Napoli, oltre che di Goncalo Ramos (Benfica) e Mohammed Kudus (Ajax). SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 30 marzo 2023) IlEvening si sofferma nella sua edizione odierna sul possibile nuovo centravanti dei Red Devils per la prossima stagione. L’numero uno resta Harry, ma come ogni anno sembra complicato strappare il miglior marcatore della Nazionale inglese al Tottenham. Due delleportano in Germania ed in Italia. Una è, attaccante francese dell’Eintracht Francoforte, l’altra è Rasmusdell’Atalanta. Secondo il tabloid diTen Hag è un ammiratore anche di Victor Osimhen, stella del Napoli, oltre che di Goncalo Ramos (Benfica) e Mohammed Kudus (Ajax). SportFace.

