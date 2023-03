Mamma si sfoga su TikTok per i troppi compiti del figlio, arriva la querela dei professori (Di giovedì 30 marzo 2023) Senza mezzi termini ha registrato un video su TikTok nel quale si sfogava per i troppi compiti assegnati al figlio. Ma i toni e le modalità non propriamente prosaiche gliel’hanno fatta pagare cara e ora è arrivata la querela da parte dei professori presi di mira. Questa è la storia di Emma Guiducci, una Mamma ... TAG24. Leggi su tag24 (Di giovedì 30 marzo 2023) Senza mezzi termini ha registrato un video sunel quale siva per iassegnati al. Ma i toni e le modalità non propriamente prosaiche gliel’hanno fatta pagare cara e ora èta lada parte deipresi di mira. Questa è la storia di Emma Guiducci, una... TAG24.

