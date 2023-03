Mamma lascia posto vuoto per figlio morto al matrimonio – scoppia a piangere quando vede chi si presenta (Di giovedì 30 marzo 2023) I matrimoni sono occasioni che dovrebbero sempre essere piene d’amore e gioia. Purtroppo però il grande giorno di Becky Turner è stato diverso perché suo figlio era morto da poco. Non volendo che la sua vita andasse completamente in pezzi, lei ha fatto del suo meglio per far sì che il matrimonio con l’uomo dei suoi sogni andasse nel modo migliore possibile. Quel giorno, le cose sembravano filare lisce… questo finché l’arrivo di uno sconosciuto non ha cambiato tutto. Triston, suo figlio di 19 anni, è morto per un colpo d’arma da fuoco accidentale. L’adolescente era un donatore di organi, infatti i suoi organi sono stati donati a persone che avrebbero potuto continuare a vivere, cosa che lui non poteva fare. Dopo un periodo di lutto intenso, Becky e il suo futuro marito Kelly hanno deciso di ... Leggi su it.newsner (Di giovedì 30 marzo 2023) I matrimoni sono occasioni che dovrebbero sempre essere piene d’amore e gioia. Purtroppo però il grande giorno di Becky Turner è stato diverso perché suoerada poco. Non volendo che la sua vita andasse completamente in pezzi, lei ha fatto del suo meglio per far sì che ilcon l’uomo dei suoi sogni andasse nel modo migliore possibile. Quel giorno, le cose sembravano filare lisce… questo finché l’arrivo di uno sconosciuto non ha cambiato tutto. Triston, suodi 19 anni, èper un colpo d’arma da fuoco accidentale. L’adolescente era un donatore di organi, infatti i suoi organi sono stati donati a persone che avrebbero potuto continuare a vivere, cosa che lui non poteva fare. Dopo un periodo di lutto intenso, Becky e il suo futuro marito Kelly hanno deciso di ...

