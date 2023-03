Mamma a 68 anni, la storia dell’attrice che ha sconvolto la Spagna (Di giovedì 30 marzo 2023) Ana Obregon è tra i volti più noti dello spettacolo spagnolo, attrice e conduttrice televisiva è oggi al centro di una bufera mediatica a causa della scelta di diventare Mamma a 68 anni, ricorrendo alla maternità surrogata negli Stati Uniti. La notizia, rivelata solo a operazione conclusa, ha lasciato il Paese di stucco. La donna ha scelto di diventare madre per la seconda volta dopo il dramma vissuto a maggio 2020, in seguito alla morte del giovane figlio, morto per un tumore a soli 27 anni. Per Ana Obregon adesso inizia un nuovo capitolo, una nuova gioia nella sua vita che, da molti, però, è considerata inaccettabile. Ana Obregon, di nuovo Mamma a quasi 70 anni Sull’intenzione di diventare di nuovo madre ricorrendo alla maternità surrogata, Ana Obregon aveva mantenuto il massimo riservo. È stata la ... Leggi su dilei (Di giovedì 30 marzo 2023) Ana Obregon è tra i volti più noti dello spettacolo spagnolo, attrice e conduttrice televisiva è oggi al centro di una bufera mediatica a causa della scelta di diventarea 68, ricorrendo alla maternità surrogata negli Stati Uniti. La notizia, rivelata solo a operazione conclusa, ha lasciato il Paese di stucco. La donna ha scelto di diventare madre per la seconda volta dopo il dramma vissuto a maggio 2020, in seguito alla morte del giovane figlio, morto per un tumore a soli 27. Per Ana Obregon adesso inizia un nuovo capitolo, una nuova gioia nella sua vita che, da molti, però, è considerata inaccettabile. Ana Obregon, di nuovoa quasi 70Sull’intenzione di diventare di nuovo madre ricorrendo alla maternità surrogata, Ana Obregon aveva mantenuto il massimo riservo. È stata la ...

