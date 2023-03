Mamma a 68 anni con la maternità surrogata | la scelta dell' attrice Ana Obregón

(Di giovedì 30 marzo 2023) La conduttrice madrilena, che ha perso un figlio 27enne nel 2020, non si curae polemiche: "Non sarò mai più sola, vivo di nuovo"

Mamma a 68 anni. Ana Obregon sconvolge la Spagna AGI - Agenzia Italia

Quest'ultimo, infatti, è deceduto a causa di un tumore nel 2020 all'età di 27 anni. Un dolore che evidentemente la conduttrice madrilena non è riuscita mai a superare, tanto da figurare come unica ...La coppia padovana, assistita dall'avvocata Raffaella Giacomin, si è vista confermare la condanna a due anni inflitta sia in primo che in ... divina , non ho sbagliato nulla - ha ripetuto mamma Rita - ...