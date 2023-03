Mafia | Sorveglianza Milano | Graziano Mesina rifiuta cure e diagnosi | no domiciliari

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 30 marzo 2023), 30 mar. (Adnkronos) -, il noto bandito sardo detenuto nel carcere milanese di Opera, "" lee ogni accertamento e pertanto non è possibile arrivare ad una "certa" sulle sue condizioni di salute. Lo scrive il tribunale didi, collegio formato dai giudici Giovanni Gerosa e Laura De Gregorio, in un provvedimento con cui ha deciso, con un'iniziativa d'ufficio, che non si possa concedere al detenuto 80enne il differimento pena con detenzione domiciliare. Sentenze e giurisprudenza sottolineano, infatti, come l'opporsi volontariamente anon consente al detenuto il differimento della pena.