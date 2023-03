Maddaloni sullo sfogo di Kim | «Si è sentito nell’occhio del ciclone per le tante voci di mercato»

(Di giovedì 30 marzo 2023) Solo pochi giorni fa il difensore del Napoli, Kim, aveva rilasciato alcune dichiarazioni piuttosto stizzite al termine di una partita con la sua Nazionale, «Sono mentalmente stanco. Voglio concentrarmi sulla mia squadra (il Napoli) piuttosto che sulla nazionale. Non ho altro da dire in questo momento». Subito dopo Kim si era scusato per le sue parole, spiegando che la pressione per i continui accostamenti con altre squadre rischiavano di deconcentrarlo. Oggi Massimiliano, allenatore e primo scopritore di Kim, ne ha parlato ai microfoni di radio Kiss Kiss Napoli «È stato comprensibile lodi Kim, nell’ultimo mese è stato accostato a tantissime squadre. In molti si domandano del suo futuro per via della clausola e lui ogni giorno è tempestato da domande circa la sua permanenza a Napoli. Si è sfogato, facendo capire che ora è concentrato ...

18:39:13. Liste e candidati al consiglio comunale: è questo l'argomento del giorno a. Accanto ai progetti che ormai da anni sonoscenario cittadino, ce ne sono di nuovi che faranno il loro esordio proprio in questa tornata. Partiamo da una novità, o possibile tale: l'...L' Istituto Tecnico Superiore per la Mobilità Sostenibile del Villaggio dei Ragazzi di(ITS TEC MOS), in collaborazione con l'Istituto di Manifattura Meccanica (ITS MA. ME ) di Ercolano e di concerto con l'Istituto pubblico francese di Studi Avanzati in Educazione e .... L'istituto tecnico superiore per la mobilità sostenibile del Villaggio dei Ragazzi di(Its - Tec - Mos), in collaborazione con l'Istituto di Manifattura Meccanica (Its Ma. Me) di Ercolano e di concerto con l'Istituto pubblico francese di studi avanzati in educazione e ...

Maddaloni, al Villaggio dei Ragazzi incontro italo-francese sullo ... PUPIA

Al convegno promosso da Codere Italia in tema di legalità, Antonella Ciaramella (Regione Campania), evidenzia l'importanza di sinergia fra imprese, politica, famiglie e sanità nel contrasto al Gap.Con il patrocinio morale del Comune e i saluti del Sindaco, Andrea De Filippo, il primo appuntamento dell’anno con “In nome della legalità” – l’evento ideato e promosso da Codere ...