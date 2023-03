Macron accolto nelle Hautes - Alpes da proteste su riforma pensioni (Di giovedì 30 marzo 2023) C'erano i manifestanti ad accogliere il presidente della Repubblica francese Emmanuel Macron a Savines - le Lac, nella regione Hautes - Alpes. Ancora proteste per la riforma delle pensioni, mentre il ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 30 marzo 2023) C'erano i manifestanti ad accogliere il presidente della Repubblica francese Emmanuela Savines - le Lac, nella regione. Ancoraper ladelle, mentre il ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... servidinessuno1 : RT @73deva73: Lo scandalo Malta: scarica su di noi i soccorsi in mare. In tre mesi accolto un solo migrante - - tiber_h : RT @73deva73: Lo scandalo Malta: scarica su di noi i soccorsi in mare. In tre mesi accolto un solo migrante - - 73deva73 : Lo scandalo Malta: scarica su di noi i soccorsi in mare. In tre mesi accolto un solo migrante -… - ROLANDORos : RT @sole24ore: ?? #Meloni, disgelo con #Macron. Italia isolata sui #migranti: «Rischiamo 900mila arrivi». Il presidente francese e la premie… - paciuko : RT @sole24ore: ?? #Meloni, disgelo con #Macron. Italia isolata sui #migranti: «Rischiamo 900mila arrivi». Il presidente francese e la premie… -