Maccabi-Olimpia Milano oggi in tv, Eurolega basket 2023: orario, programma, streaming, dove vederla (Di giovedì 30 marzo 2023) Altra partita in trasferta per l'Olimpia Milano in Eurolega, che si sposta da Istanbul (Turchia) a Tel Aviv (Israele) per sfidare oggi giovedì 30 marzo alle 20:05 (ora italiana) il Maccabi Tel Aviv nella trentaduesima giornata della stagione regolare 2022-2023. I meneghini sono usciti sconfitti dal confronto contro i bi-campioni dell'Efes Istanbul, fermando così la corsa disperata per provare ad acciuffare l'ultimo posto utile per entrare tra le migliori otto ed accedere alla post-season. I Campioni d'Italia ospiteranno al Forum di Assago il Barcellona la settimana prossima, chiudendo poi il 13 aprile nel derby italiano contro la Virtus Bologna. basket, EuroCup: Venezia sconfitta dal Prometey nell'ultima giornata della regular season

