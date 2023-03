“Ma che fanno”. GF Vip 7, il caos in bagno: Tavassi quante ne combina a Nikita (Di giovedì 30 marzo 2023) GF Vip, momenti di relax nella Casa tra scherzi e ripicche. Ormai manca poco alla finale di lunedì 3 aprile e il clima nella Casa è parecchio teso. Ormai i vipponi non si nascondono più e complice quanto avvenuto nell’ultima puntata su Nikita Pelizon si è abbattuta un’ondata di insofferenza. Nessuno, a parte Milena Miconi, è rimasto a condividere la gioia dell’accesso in finale dell’influencer. I vip se ne sono andati anche quando Nikita ha letto la lettera dei genitori. “Avrebbe potuto essere un momento bellissimo” ha notato in confessionale Milena Miconi, ma così non è stato. Nelle ultime ore, poi, Sofia Giaele De Donà ha raccontato a Micol ed Edoardo di aver sognato l’esito della finale. Secondo questa ‘premonizione’ la vincitrice sarà proprio Nikita Pelizon. Apriti cielo, il Tavassi per poco non sviene: “Va bene ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 30 marzo 2023) GF Vip, momenti di relax nella Casa tra scherzi e ripicche. Ormai manca poco alla finale di lunedì 3 aprile e il clima nella Casa è parecchio teso. Ormai i vipponi non si nascondono più e complice quanto avvenuto nell’ultima puntata suPelizon si è abbattuta un’ondata di insofferenza. Nessuno, a parte Milena Miconi, è rimasto a condividere la gioia dell’accesso in finale dell’influencer. I vip se ne sono andati anche quandoha letto la lettera dei genitori. “Avrebbe potuto essere un momento bellissimo” ha notato in confessionale Milena Miconi, ma così non è stato. Nelle ultime ore, poi, Sofia Giaele De Donà ha raccontato a Micol ed Edoardo di aver sognato l’esito della finale. Secondo questa ‘premonizione’ la vincitrice sarà proprioPelizon. Apriti cielo, ilper poco non sviene: “Va bene ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SalamidaFabio : Negli Usa si vendono armi come caramelle, ma per i soliti minchioni nostrani, quelli che vorrebbero riempire di arm… - DantiNicola : 'Le alleanze si fanno prima sulle visioni comuni', dice bene Boccia. Quindi quando dice che preferisce il #M5S al… - rubio_chef : Quanto fanno schifo le tue menzogne suprematiste @FedericoRampini. Il problema è che te pagano pure profumatamente… - LaEle010282 : @Happyplace_351 Secondo me molte devono cambiare spacciatore se no fanno la fine di askif che vede questo ?????? - Ilsuperbo89 : Ho recuperato gli #ascoltitv sull'allegato di tvzoom. Ieri nella fascia 20.30-22.30,in cui han giocato #Sinner-Ruus… -