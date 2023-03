Lutto nella televisione, è morto il conduttore più impegnato: “Grazie di quello che hai fatto” (Di giovedì 30 marzo 2023) Il mondo della televisione piange la scomparsa di una star e icona della causa gay. È morto improvvisamente a 67 anni Paul O’Grady, popolare conduttore tv che negli anni ha sposato la lotta sui diritti del movimento Lgbtq+. Soltanto due giorni fa, martedì 28 marzo, un amico gli aveva fatto visita e lo aveva trovato pieno di vita, sorridente, alle prese con nuovi progetti lavorativi. E circondato dall’affetto dei suoi amati cani: Paul era infatti un amante degli animali. Poche ore dopo quella visita, però, Paul O’Grady se ne è andato provocando lo sconcerto dei tanti che lo conoscevano. Molti dei suoi programmi hanno avuto proprio gli animali come protagonisti: fra gli altri aveva creato lo show “Paul O’Grady: For the love of dogs” che era molto seguito. Il conduttore è stato anche un’icona della ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 30 marzo 2023) Il mondo dellapiange la scomparsa di una star e icona della causa gay. Èimprovvisamente a 67 anni Paul O’Grady, popolaretv che negli anni ha sposato la lotta sui diritti del movimento Lgbtq+. Soltanto due giorni fa, martedì 28 marzo, un amico gli avevavisita e lo aveva trovato pieno di vita, sorridente, alle prese con nuovi progetti lavorativi. E circondato dall’affetto dei suoi amati cani: Paul era infatti un amante degli animali. Poche ore dopo quella visita, però, Paul O’Grady se ne è andato provocando lo sconcerto dei tanti che lo conoscevano. Molti dei suoi programmi hanno avuto proprio gli animali come protagonisti: fra gli altri aveva creato lo show “Paul O’Grady: For the love of dogs” che era molto seguito. Ilè stato anche un’icona della ...

