Lukaku, i gol in Nazionale benzina per il finale di stagione con l’Inter – TS (Di giovedì 30 marzo 2023) I gol realizzati da Lukaku con la Nazionale belga potrebbe aiutarlo per il finale di stagione con l’Inter, che dovrà essere di alto livello per convincere i nerazzurri a prolungare il prestito benzina – Romelu Lukaku torna alla Pinetina con qualche consapevolezza in più. Il belga ha realizzato ben 4 gol in 2 partite con la maglia della Nazionale belga. Queste marcature potrebbero aiutarlo nello sprint finale con l’Inter. In nerazzurro il belga non è ancora riuscito a rendere come ci si aspettava, ma il tempo per rimediare c’è. Inoltre, il finale di stagione avrà conseguenze anche sul continuo dell’avventura nerazzurra di Big Rom. A giugno Lukaku tornerà al Chelsea per ... Leggi su inter-news (Di giovedì 30 marzo 2023) I gol realizzati dacon labelga potrebbe aiutarlo per ildicon, che dovrà essere di alto livello per convincere i nerazzurri a prolungare il prestito– Romelutorna alla Pinetina con qualche consapevolezza in più. Il belga ha realizzato ben 4 gol in 2 partite con la maglia dellabelga. Queste marcature potrebbero aiutarlo nello sprintcon. In nerazzurro il belga non è ancora riuscito a rendere come ci si aspettava, ma il tempo per rimediare c’è. Inoltre, ildiavrà conseguenze anche sul continuo dell’avventura nerazzurra di Big Rom. A giugnotornerà al Chelsea per ...

