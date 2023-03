Luis Enrique aveva un'offerta: svelata la squadra (Di giovedì 30 marzo 2023) Ieri Luis Enrique ha confermato di aver ricevuto un'offerta recentemente ("Ho avuto un'offerta da una nazionale, ma non da squadre.... Leggi su calciomercato (Di giovedì 30 marzo 2023) Ieriha confermato di aver ricevuto un'recentemente ("Ho avuto un'da una nazionale, ma non da squadre....

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportli26181512 : Luis Enrique aveva un'offerta: svelata la squadra: Ieri Luis Enrique ha confermato di aver ricevuto un'offerta rece… - BrezzoLoris : @GmaHappymilan @itselisy Luis Enrique è libero ma lo scoglio è Gravina - Milanistifurios : RT @MilanNewsit: Luis Enrique: 'Non mi ci vedo in Premier. Vorrei una squadra che può fare qualcosa di importante' - AntonioFantastk : RT @MilanNewsit: Luis Enrique: 'Non mi ci vedo in Premier. Vorrei una squadra che può fare qualcosa di importante' - der____bomber : @Iosonocalabrese Luis Enrique vede pobega, fa manovra con la Clio e torna in Spagna -