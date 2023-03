Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AllMusicItalia : Da Ron con Leo Gassmann fino a Luigi Strangis passando per i Pinguini Tattici Nucleari. Tante le novità in arrivo q… - paola_ru66 : RT @MondoTV241: #LuigiStrangis pubblica il nuovo singolo 'Adamo ed Eva' - Volabia_ : RT @MondoTV241: #LuigiStrangis pubblica il nuovo singolo 'Adamo ed Eva' - Andrea_99_13 : RT @MondoTV241: #LuigiStrangis pubblica il nuovo singolo 'Adamo ed Eva' - epctsq : RT @MondoTV241: #LuigiStrangis pubblica il nuovo singolo 'Adamo ed Eva' -

In uscita il 31 marzo in radio e in tutti gli store digitali il nuovo singolo inedito di'Adamo ed Eva'. Già nei giorni scorsi il cantautore lametino, vincitore dell'ultima edizione di Amici, aveva postato sui social una mela, che si trova appunto, sulla copertina del nuovo ...PH: copertina singolo Esce Adamo Ed Eva di. Per il vincitore in carica di Amici di Maria De Filippi è il nuovo singolo inedito, dopo l'album Voglio La Gonna . Il nuovo brano sarà disponibile in radio e negli store digitali da ......(L2), Miceli, Chirumbolo, Lorusso, Porfida 9, Graziano 1, Mille 13, Salmena, Vaiana 6, Grassano 6, Sacco (L1), Paradiso 14. All. Tonino Chirumbolo. Arbitri: Andrea De Nard ePeccia ...

Luigi Strangis, il nuovo singolo è Adamo ed Eva Spettacolo.eu

Luigi Strangis, chi è il giovane vincitore dell'edizione di Amici del 2022: età, altezza, genitori, malattia e fidanzata ...Luigi Strangis, Adamo ed Eva: testo e significato della canzone. Ecco di cosa parla il nuovo singolo fuori dal 31 marzo 2023 ...