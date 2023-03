"Lui nel mio letto...". Clamoroso, Totti sbotta con Ilary: la frase sconcertante (Di giovedì 30 marzo 2023) Il duello è tutto italo-tedesco. Come a Dormtund, quel 4 Luglio 2006. Stavolta, però, la partita non si gioca con un pallone su un prato, ma in un'aula di tribunale. Stiamo parlando della causa di separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi, ex-coppia più invidiata d'Italia. L'ex-capitano della Roma, alla vigilia della nuova udienza davanti al giudice del tribunale civile, è furiosissimo e l'oggetto delle sue ire è il nuovo compagno tedesco dell'ex-moglie: Bastian Mueller. Totti non gradisce, infatti, che la nuova fiamma di Francoforte di Ilary dorma nella villa dell'Eur che, fino a poco tempo fa, rappresentava il nido d'amore familiare. “Bastian non dorma nel mio letto!”, avrebbe sbottato l'ex-calciatore. Quando, infatti, Totti non è nell'attico di Roma Nord con ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 30 marzo 2023) Il duello è tutto italo-tedesco. Come a Dormtund, quel 4 Luglio 2006. Stavolta, però, la partita non si gioca con un pallone su un prato, ma in un'aula di tribunale. Stiamo parlando della causa di separazione tra FrancescoBlasi, ex-coppia più invidiata d'Italia. L'ex-capitano della Roma, alla vigilia della nuova udienza davanti al giudice del tribunale civile, è furiosissimo e l'oggetto delle sue ire è il nuovo compagno tedesco dell'ex-moglie: Bastian Mueller.non gradisce, infatti, che la nuova fiamma di Francoforte didorma nella villa dell'Eur che, fino a poco tempo fa, rappresentava il nido d'amore familiare. “Bastian non dorma nel mio!”, avrebbeto l'ex-calciatore. Quando, infatti,non è nell'attico di Roma Nord con ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : UCRAINA| Volodymyr Zelensky ha invitato il leader cinese Xi Jinping a Kiev. 'Voglio parlare con lui', ha detto nel… - RaiCultura : Il #29marzo 2003 muore Carlo Urbani, medico infettivologo che per primo ha identificato la forma letale della Sars,… - Gitro77 : Durante un incontro nel 1997, Biden raccontò soddisfatto che quando i russi davanti alla minaccia americana di alla… - texano61029622 : @Agenzia_Ansa Invece lui non è un pericolo per l umanità che vuole impiantare chip nel cervello delle persone - babucicu : @eleonely @nikaquinze @aka_Gb @succhett @Yuri_Benzina @VerdeVetriolo @Caseriobloccato Ma lui difende il patrimonio… -