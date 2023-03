(Di giovedì 30 marzo 2023) Scudetti tardivi.Pioli l'ha vinto per la prima volta un anno fa, a 56 anni, i 57 li ha festeggiati in ottobre.Spalletti sta per raggiungerlo all'alba dei 64 anni, compiuti il 7 marzo.

Scudetti tardivi. Stefano Pioli l'ha vinto per la prima volta un anno fa, a 56 anni, i 57 li ha festeggiati in ottobre.Spalletti sta per raggiungerlo all'alba dei 64 anni, compiuti il 7 marzo. Napoli - Milan di domenica, valida per il campionato, sarà una specie di staffetta, tra l'allenatore campione d'Italia

Luciano il contadino e Stefano il ciclista: la staffetta dello scudetto La Gazzetta dello Sport

La Gazzetta dello Sport questa mattina dedica un approfondimento a Stefano Pioli e Luciano Spalletti, a pochi giorni dalla prima di tre sfide al cardiopalma che