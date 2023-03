Luce e gas, bollette più leggere: ecco quanto risparmieremo (Di giovedì 30 marzo 2023) Buone notizie in arrivo per le famiglie italiane. Ad anticiparle ieri il presidente dell’Arera Stefano Besseghini. Luce e gas in calo “Ci saranno delle variazioni importanti superiori al 20% sicuramente” per la prossima bolletta della Luce, “gli uffici stanno completando adesso anche alla Luce del decreto di ieri i conti. Sul gas credo ormai che siamo a fine mese, sarebbe ragionevole aspettarsi qualcosa intorno al 10% perché in quel caso la variazione più importante l’ha fatta nei due mesi precedenti, quindi che adesso riesca a recuperare molto più di quello mi sembra difficile”. Martedì scorso il Consiglio dei ministri, su iniziativa del ministro dell’Economia e delle finanze Giancarlo Giorgetti, ha approvato il decreto contenente misure a sostegno di famiglie e imprese contro il caro bollette e interventi in favore ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 30 marzo 2023) Buone notizie in arrivo per le famiglie italiane. Ad anticiparle ieri il presidente dell’Arera Stefano Besseghini.e gas in calo “Ci saranno delle variazioni importanti superiori al 20% sicuramente” per la prossima bolletta della, “gli uffici stanno completando adesso anche alladel decreto di ieri i conti. Sul gas credo ormai che siamo a fine mese, sarebbe ragionevole aspettarsi qualcosa intorno al 10% perché in quel caso la variazione più importante l’ha fatta nei due mesi precedenti, quindi che adesso riesca a recuperare molto più di quello mi sembra difficile”. Martedì scorso il Consiglio dei ministri, su iniziativa del ministro dell’Economia e delle finanze Giancarlo Giorgetti, ha approvato il decreto contenente misure a sostegno di famiglie e imprese contro il caroe interventi in favore ...

