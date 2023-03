Lucarelli sull’imprenditore dei tulipani | “Non è un semplice contadino” La replica | “Se chiedo aiuto che male c’è?”

Leggi su tpi

(Di giovedì 30 marzo 2023) Selvaggiaintervista l’imprenditore che piange per idistrutti Il video dell’imprenditore che piange per idistrutti dalla grandine ha in breve tempo fatto il giro del web con numerosi utenti che hanno deciso di aiutare l’agricoltore con una raccolta fondi, sulla quale, però, Selvaggiaha deciso di vederci chiaro. Secondo quanto affermato dalla giornalista, infatti, non è la prima volta che Giuseppe Savino, questo il nome dell’imprenditore pugliese, organizza raccolte fondi per le sue attività, motivo per cui lo ha anche intervistato per il Fatto Quotidiano.