‘L’Omicidio del Banchiere di Dio’ | Tom Donahue parte dal caso Calvi per analizzare «l’ascesa mondiale della destra»

Leggi su funweek

(Di giovedì 30 marzo 2023) In un’Italia perennemente intrisa di dibattito politico è spesso facile dimenticare il passato, ignorando forse che tutto ciò che è successo ai vertici del nostro Paese – dal secondo dopoguerra a oggi – appaia estremamente unico e interessante a un occhio esterno. È ildi Tom– regista già noto per i documentari Casting By (nominato a un Emmy), Thank you for your service e This Changes Everything – di cui su Paramount+ è disponibile L’Omicidio deldi Dio (Murder of God’s Banker).ndo daldi Roberto– ritrovato nel 1982 morto sotto un ponte a Londra –ha realizzato una docuserie in quattro episodi in cui prova a ricostruire gli eventi che hanno portato all’omicidio (inizialmente presunto suicidio) del ...