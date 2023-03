Lo strano caso di Evan Gershkovich, il giornalista americano arrestato in Russia (Di giovedì 30 marzo 2023) Roma, 30 mar – Evan Gershkovich, cittadino statunitense e corrispondente del Wall Street Journal, è stato arrestato in Russia con l’accusa di “spionaggio”. A rivelarlo è stata l’agenzia Ria Novosti, citando un comunicato dei servizi segreti russi (Fsb), i quali “hanno fermato le attività illegali del cittadino americano Evan Gershkovich”. Perché il giornalista “su istruzione degli Stati Uniti, stava raccogliendo informazioni su una delle imprese del complesso militare-industriale russo, che rappresentano un segreto di Stato”. Di conseguenza nei confronti del reporter, il dipartimento investigativo dei servizi russi ha aperto un procedimento penale ai sensi dell’articolo 276 del Codice penale della Russia: spionaggio, appunto. Stando ... Leggi su ilprimatonazionale (Di giovedì 30 marzo 2023) Roma, 30 mar –, cittadino statunitense e corrispondente del Wall Street Journal, è statoincon l’accusa di “spionaggio”. A rivelarlo è stata l’agenzia Ria Novosti, citando un comunicato dei servizi segreti russi (Fsb), i quali “hanno fermato le attività illegali del cittadino”. Perché il“su istruzione degli Stati Uniti, stava raccogliendo informazioni su una delle imprese del complesso militare-industriale russo, che rappresentano un segreto di Stato”. Di conseguenza nei confronti del reporter, il dipartimento investigativo dei servizi russi ha aperto un procedimento penale ai sensi dell’articolo 276 del Codice penale della: spionaggio, appunto. Stando ...

