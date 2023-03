“Lo stanno dicendo a Tavassi” GF Vip 7 | le urla da fuori | la regia interviene | il pubblico protesta

(Di giovedì 30 marzo 2023) Attimi di panico nella casa del GF Vip 7. Una sorpresa, quella ricevuta da Edoardo, ha mandato lain tilt per un attimo. Ma andiamo con ordine. Durante la serata di ieri, mentre i ragazzi stavano cucinando o fumandosi una sigaretta, tutto d’un tratto dale mura della casa di Cinecittà si sentere qualcosa riguardo Edoardo. Il ragazzo capisce subito che si tratta di una sua cara amica, Federica, e decide di iniziare adre per salutarla a sua volta. “Ciao Federica, ti voglio bene”,il papabile vincitore del GF Vip 7. Probabilmente si parla di Federica Zacchia, una sua amica che spesso in passato è finita nelle stories di. La giovane, qualora fosse lei (non c’è conferma di questo nelle sue di storie, Ndr), è anche una cara amica ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Gret_2011 : @DiegoAlbanese78 @nofxd @GiravoltaS Ahhhhia @nofxd ma cosa mi stanno dicendo …..???????? - SoniaLaVera : RT @Corvonero75: Adulti nudi di fronte a bambini, pedofilia evidente? Ma noooo, gli stanno dicendo quanto è naturale il cambio di sesso. M… - urfavemasc : ci stanno facendo formazione su roba lgbt e stanno dicendo certe cagate libbine che mi fanno venire voglia di rompermi una sedia in testa - Carlocuomo7 : Una domanda a @erny110393 È vero quello che stanno dicendo ora al Tg5, e cioè che i Russi stanno subendo gravissime… - borrillo62 : RT @neuron_lost: @FiorellaMannoia Lo stiamo dicendo da un'anno che i russi le stanno usando, dov'eri? A praticare vista e udito selettivo?… -

...non servisse essere intelligente Da decenni si cerca di capire se le macchine si... Attenzione, non si stache queste forme di intelligenza siano ancora embrionali, ma che non c'è in ...Mia mamma, che ha 85 anni, era sola in casa quando una donna ha suonato al citofono,che ... anche se le iniziative di sensibilizzazioneportando dei risultati. Poche settimane fa sono ...... e questa scelta verrà giustificatache il Lightning aveva finito il suo ciclo di vita ... Nota finale, ma importantissima: la WWDC23 è da sempre un'opportunità studenti e studentesse che...

Apple e il ritorno in ufficio: il lavoro da remoto diventa ... Fortune Italia

Attenzione, non si sta dicendo che queste forme di intelligenza siano ancora ... di soddisfare la domanda), senza avere nemmeno la più pallida idea di ciò che stava dicendo. Ma allora da dove viene ...Pisa, 30 mar. (askanews) – “Non sono d’accordo con chi dice che i sindaci siano sotto attacco da parte ... vedere che il ministro Salvini semplifica laddove questo non è stato fatto da parte di ...