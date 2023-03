Lo spread tra Btp e Bund parte in lieve ribasso a 180 punti (Di giovedì 30 marzo 2023) spread tra Btp e Bund tedeschi a 10 anni in leggero calo in partenza di giornata: il differenziale si muove sui 180 punti base, contro i 182 della chiusura di ieri. Il rendimento del prodotto del ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 30 marzo 2023)tra Btp etedeschi a 10 anni in leggero calo innza di giornata: il differenziale si muove sui 180base, contro i 182 della chiusura di ieri. Il rendimento del prodotto del ...

