“Lo nasconde nell’armadio”. GF Vip 7, il gesto di Oriana fa venire tutto a galla: “Per Daniele” (Di giovedì 30 marzo 2023) Al GF Vip 7 Oriana Marzoli si è resa protagonista di un gesto inaspettato nei confronti di Daniele Dal Moro. Una situazione che nessuno nemmeno ipotizzava, ma che invece si sta verificando a pochi giorni da lunedì 3 aprile, quando ci sarà la finalissima e Alfonso Signorini annuncerà il vincitore. Ma ora l’influencer ha confessato ancora una volta di sentire la mancanza dell’ex vippone, che ricordiamo è stato squalificato per i suoi comportamenti irriguardosi proprio nei riguardi della giovane. Prima di riferirvi la rivelazione clamorosa al GF Vip 7 di Oriana Marzoli su Daniele Dal Moro, dobbiamo darvi conto di una novità su Nikita Pelizon. La concorrente è stata accusata di aver detto delle falsità sui suoi genitori, visto che aveva avuto una lettera anche diversi anni fa mentre era protagonista a ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 30 marzo 2023) Al GF Vip 7Marzoli si è resa protagonista di uninaspettato nei confronti diDal Moro. Una situazione che nessuno nemmeno ipotizzava, ma che invece si sta verificando a pochi giorni da lunedì 3 aprile, quando ci sarà la finalissima e Alfonso Signorini annuncerà il vincitore. Ma ora l’influencer ha confessato ancora una volta di sentire la mancanza dell’ex vippone, che ricordiamo è stato squalificato per i suoi comportamenti irriguardosi proprio nei riguardi della giovane. Prima di riferirvi la rivelazione clamorosa al GF Vip 7 diMarzoli suDal Moro, dobbiamo darvi conto di una novità su Nikita Pelizon. La concorrente è stata accusata di aver detto delle falsità sui suoi genitori, visto che aveva avuto una lettera anche diversi anni fa mentre era protagonista a ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AhAhAhCheridere : @Nikol863180341 Fa pubblicità in ttt il mondo c/brand internazionali xké é 1 cesso,invece lei ke é strafaiga alta 1… - tnomeutente : scheletri nell’armadio nn li ha e poi nasconde di essere stata una jeru una sbarulina una donnalisa maro chest le p… - vaneindiziland : @angialla Anche lui si nasconde nell’armadio come Nicola Panico - Dario08498996 : @MangelaVilo La adoro!!assomiglia a una che in sei mesi non si è mai fatta vedere senza trucco e quando è senza si nasconde nell’armadio. - demonicorno : @gicarestik2 io ho annotato su un foglio (per non scordarLo) che La piastrabeLLe nasconde Le bottiglie nell'armadio… -

Come spezzare il classico completo 5 trucchi che rimescolano le carte con eleganza - Un capo che ne nasconde due , che sarebbe davvero un peccato ...singolarmente con altri must - have che tutte abbiamo già nell'...singolarmente con altri must - have che tutte abbiamo già nell'armadio. ... Stile senza limiti... anche di taglia Il segreto si nasconde in un sapiente gioco di proporzioni, che ... Ma 5 vestiti di tendenza, da mettere subito nell'armadio, sì Oltre ... Attenzione alle foto dei bambini sui social: l'uomo nero è reale ...Ricordate la storia dell'uomo nero nascosto sotto al letto o nell'...la storia dell'uomo nero nascosto sotto al letto o nell'armadio ...ma la verità è che l'uomo nero esiste davvero e si nasconde dietro ... Un capo che nedue , che sarebbe davvero un peccato ...singolarmente con altri must - have che tutte abbiamo già'...singolarmente con altri must - have che tutte abbiamo già. ...Il segreto siin un sapiente gioco di proporzioni, che ... Ma 5 vestiti di tendenza, da mettere subito, sì Oltre ......Ricordate la storia dell'uomo nero nascosto sotto al letto o'...la storia dell'uomo nero nascosto sotto al letto o...ma la verità è che l'uomo nero esiste davvero e sidietro ... Si nasconde nell'armadio per sorprendere l'amante della moglie, ma ... TG Verona