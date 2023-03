“Lo fa tutto il giorno, io scioccato”. Antonella Fiordelisi e Andrea Maestrelli: fuori dal GF Vip la bomba sull’ex vippona (Di giovedì 30 marzo 2023) A un passo dall’ultimo appuntamento decisivo, Luca Onestini e Andrea Maestrelli hanno abbandonato la casa più spiata d’Italia. Il televoto della puntata prevedeva sia la nomina di due finalisti del GF Vip 7 ma anche degli eliminati del reality show che finirà il 3 aprile. Il pubblico del Grande Fratello Vip ha deciso che il calciatore, nipote di Marco Materazzi, e l’ex tronista di Uomini e Donne devono fermarsi a un passo dalla finale, come detto in programma per lunedì 3 aprile. E per due eliminazioni pesanti, soprattutto quella di Luca Onestini, sconfitto da Alberto De Pisis, ci sono stati altri due vipponi volati in finale. A Oriana Marzoli, Micol Incorvaia e Giaele De Donà si sono uniti Edoardo Tavassi e Nikita Pelizon. Leggi anche: “Devo dirti una cosa terribile”. GF Vip 7, la confessione choc di Andrea ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 30 marzo 2023) A un passo dall’ultimo appuntamento decisivo, Luca Onestini ehanno abbandonato la casa più spiata d’Italia. Il televoto della puntata prevedeva sia la nomina di due finalisti del GF Vip 7 ma anche degli eliminati del reality show che finirà il 3 aprile. Il pubblico del Grande Fratello Vip ha deciso che il calciatore, nipote di Marco Materazzi, e l’ex tronista di Uomini e Donne devono fermarsi a un passo dalla finale, come detto in programma per lunedì 3 aprile. E per due eliminazioni pesanti, sopratquella di Luca Onestini, sconfitto da Alberto De Pisis, ci sono stati altri due vipponi volati in finale. A Oriana Marzoli, Micol Incorvaia e Giaele De Donà si sono uniti Edoardo Tavassi e Nikita Pelizon. Leggi anche: “Devo dirti una cosa terribile”. GF Vip 7, la confessione choc di...

