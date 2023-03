Liverani: «A Cagliari ho avuto sfortuna, su Giulini…» (Di giovedì 30 marzo 2023) Le parole di Fabio Liverani, ex allenatore del Cagliari, sulla sua avventura con la squadra rossoblù in Serie B Fabio Liverani ha parlato a PianetaLecce della sua avventura con il Cagliari. PAROLE – «Parma e Cagliari? Situazioni totalmente diverse. A Parma, 15 giorni dopo il mio arrivo, cambiò società e cambiò davvero tutto. In fin dei conti, probabilmente non sono stato io il problema. Sono dispiaciuto per Cagliari, sono rimasto in buoni rapporti col presidente, c’è grande serenità. Dopo una retrocessione non è facile: c’è chi non sa se parte o resta… si può venire a creare confusione. C’è stata anche sfortuna, a differenza di Parma: potevamo avere 5-6 punti in più, abbiamo sbagliato rigori e perso punti al 96esimo. 5-6 punti potevano dare qualcosina in più in ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 30 marzo 2023) Le parole di Fabio, ex allenatore del, sulla sua avventura con la squadra rossoblù in Serie B Fabioha parlato a PianetaLecce della sua avventura con il. PAROLE – «Parma e? Situazioni totalmente diverse. A Parma, 15 giorni dopo il mio arrivo, cambiò società e cambiò davvero tutto. In fin dei conti, probabilmente non sono stato io il problema. Sono dispiaciuto per, sono rimasto in buoni rapporti col presidente, c’è grande serenità. Dopo una retrocessione non è facile: c’è chi non sa se parte o resta… si può venire a creare confusione. C’è stata anche, a differenza di Parma: potevamo avere 5-6 punti in più, abbiamo sbagliato rigori e perso punti al 96esimo. 5-6 punti potevano dare qualcosina in più in ...

