LIVE – Torino-Rappresentativa Serie D | Viareggio Cup 2023 DIRETTA

(Di giovedì 30 marzo 2023) LadiD, match valevole per i quarti di finale dellaCup 2022/. Una delle competizioni più importanti allo giovanile sta entrando nel vivo, con la fase ad eliminazione: a questo punto della manifestazione ogni passo falso può essere fatale. La compagine granata, dopo aver eliminato il Monterosi nel turno precedente, vuole entrare a far parte delle migliori otto del torneo, ma ladei dilettanti, reduce dal successo sui campani del Benevento, spera di fare uno sgambetto ai rivali per raggiungere la semifinale. Chi riuscirà ad avere la meglio? Fischio d’inizio alle ore 15:00 di giovedì 30 marzo allo Stadio “Giusfredi” a Porcari ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Caldana_Kris : RT @EdoardoArpaia: Scoprite la storia della CAVALLERIZZA REALE attraverso 9 incontri il loco organizzati da Fondazione Compagnia di San Pao… - Zcfnews : LIVE!!! Rappresentativa Serie D-Torino Viareggio Cup (quarti di finale) 30 Marzo ore 15.00 - - prinivirg : RT @EdoardoArpaia: Scoprite la storia della CAVALLERIZZA REALE attraverso 9 incontri il loco organizzati da Fondazione Compagnia di San Pao… - EdoardoArpaia : Scoprite la storia della CAVALLERIZZA REALE attraverso 9 incontri il loco organizzati da Fondazione Compagnia di Sa… - infoitsport : LIVE - Torino-Monterosi 5-0 all'80', Torneo di VIAREGGIO 2023 DIRETTA -

... Renard, Morroni; Horan, Egurrola, Marozsán; Cascarino, Le Sommer, Däbritz Partite in Diretta...00 Fiorentina U19 - Honved U19 15:00 Sampdoria U19 - Sassuolo U19 15:00U19 - Serie D team ...... Mind The Gap - Festival Transfemminista Intersezionale diffuso a, tirando una linea netta ... " Verso Roda" è unintimo e dirompente in cui la teatralità delle lingue si scioglie nell'...Arbitro: Panariti di(assistenti: Bono e Palmulli di). Marcatori: 15 pt Gili (B), 23 pt Gandino (B), 34 pt Gili (B), 13 st E. Benabid (C). Note: terreno di gioco in erba sintetica, ...

Amalfitano – il live OGR Torino

AUTO - RETROVISORI ESTERNI IN COLORE VETTURA - PANTINA PASSEGGERO CON SPECCHIO E LUCE - PANTINA PASSEGGERO CON SPECCHIO E LUCE - DRL - INTERNI NERI GRATUITI - OPT PROVVISORIO - SERVIZI LIVE UCONNECT ...20.53 Jannik Sinner è invece 5° nella classifica ATP Race, ovvero quella che tiene conto solo dei punti incassati nel 2023 e che qualificherà i migliori 8 per le Finals di Torino a novembre ... e ...