LIVE – Torino-Rappresentativa Serie D 1-0 | Viareggio Cup 2023 DIRETTA

Leggi su sportface

(Di giovedì 30 marzo 2023) LadiD, match valevole per i quarti di finale dellaCup 2022/. Una delle competizioni più importanti allo giovanile sta entrando nel vivo, con la fase ad eliminazione: a questo punto della manifestazione ogni passo falso può essere fatale. La compagine granata, dopo aver eliminato il Monterosi nel turno precedente, vuole entrare a far parte delle migliori otto del torneo, ma ladei dilettanti, reduce dal successo sui campani del Benevento, spera di fare uno sgambetto ai rivali per raggiungere la semifinale. Chi riuscirà ad avere la meglio? Fischio d’inizio alle ore 15:00 di giovedì 30 marzo allo Stadio “Giusfredi” a Porcari ...