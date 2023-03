LIVE – Sinner-Ruusuvuori 6-3 3-0, quarti di finale Masters 1000 Miami 2023: RISULTATO in DIRETTA (Di giovedì 30 marzo 2023) Il LIVE e la DIRETTA testuale di Sinner-Ruusuvuori, incontro valevole per i quarti di finale del Masters 1000 di Miami 2023 (cemento outdoor). L’altoatesino è reduce dal quarto turno contro il russo Andrey Rublev, spazzato via agilmente in due set. Adesso un incontro abbordabile contro il finlandese, che agli ottavi di finale ha battuto in rimonta lo spilungone olandese Botic Van De Zandschulp. L’azzurro, che la scorsa settimana è arrivato fino al penultimo atto in quel di Indian Wells, possiede tutte le carte in regola per avanzare al penultimo atto anche in quest’occasione. Il bilancio degli scontri diretti, infatti, recita un inequivocabile 4-0 in favore di Sinner. Ben tre successi ... Leggi su sportface (Di giovedì 30 marzo 2023) Ile latestuale di, incontro valevole per idideldi(cemento outdoor). L’altoatesino è reduce dal quarto turno contro il russo Andrey Rublev, spazzato via agilmente in due set. Adesso un incontro abbordabile contro il finlandese, che agli ottavi diha battuto in rimonta lo spilungone olandese Botic Van De Zandschulp. L’azzurro, che la scorsa settimana è arrivato fino al penultimo atto in quel di Indian Wells, possiede tutte le carte in regola per avanzare al penultimo atto anche in quest’occasione. Il bilancio degli scontri diretti, infatti, recita un inequivocabile 4-0 in favore di. Ben tre successi ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : Riprende la partita! Segui il live del quarto di finale tra #Sinner e #Ruusuvuori #MiamiOpen - OA_Sport : LIVE Sinner-Ruusuvuori 6-3, 2-0 ATP Miami 2023 in DIRETTA: i campi stanno venendo asciugati, tra poco si ricomincia… - infoitsport : Miami, Streaming GRATIS Ruusuvuori-Sinner: dove vedere i quarti di finale in Diretta LIVE - infoitsport : Sinner-Ruusuvuori all'ATP Miami, il risultato in diretta live della partita - paoloigna1 : Per il momento dominio #Sinner. Peccato per la pioggia proprio ora... -