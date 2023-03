LIVE – Sampdoria-Sassuolo 1-2 | Viareggio Cup 2023 DIRETTA

(Di giovedì 30 marzo 2023) Ladi, match valevole per i quarti di finale dellaCup 2022/. Una delle competizioni più importanti allo giovanile sta entrando nel vivo, con la fase ad eliminazione: a questo punto della manifestazione ogni passo falso può essere fatale. La compagine blucerchiata, dopo aver eliminato la Carrarese nel turno precedente, vuole entrare a far parte delle migliori otto del torneo, ma la formazione emiliana, reduce dal successo sul Grosseto, spera di fare uno sgambetto ai rivali per raggiungere la semifinale. Chi riuscirà ad avere la meglio? Fischio d’inizio alle ore 15:00 di giovedì 30 marzo al Campo Sportivo “Bibolini” di Lerici (SP) – località Falconara. Sportface.it non vi lascerà soli e vi ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MondoPrimavera : Sampdoria e Sassuolo si giocano l'accesso alle semifinali di #ViareggioCup Segui la gara LIVE ???? - Profilo3Marco : RT @sampdoria: ? #RomaSamp ?? #SerieATIM ?? 2 aprile ? 18.00 ?? 'Olimpico' ?? Live su @DAZN_IT ??? - dreammo9 : RT @sampdoria: ? #RomaSamp ?? #SerieATIM ?? 2 aprile ? 18.00 ?? 'Olimpico' ?? Live su @DAZN_IT ??? -

...1 - 2 (Finale) MESSICO LIGA MX - CLAUSURA Queretaro - Cruz Azul 2 - 2 (Finale) MONDO VIAREGGIO CUP - PLAY OFF Bologna U19 - Empoli U19 1 - 1 (*) Fiorentina U19 - Honved U19 0 - 0 (*)U19 - ...Spiccano quelle tra Bologna ed Empoli e trae Sassuolo, tutte squadre militanti in Primavera 1 . Indice Partite in Direttadel giorno Pronostici per oggi e calcio in tv Programma delle ...Gli scaligeri devono, invece, archiviare la batosta rimediata a Marassi nello scontro diretto con la. Sono terzultimi, a cinque lunghezze dallo Spezia, con 19 punti, frutto di quattro ...

Viareggio Cup, Sampdoria-Sassuolo: formazioni, cronaca e risultato Mondoprimavera

Occhi alla ventottesima giornata di campionato. La Serie A riprende la sua corsa dopo il breve stop per le Nazionali e non si fermerà più fino al prossimo 4 giugno. La Roma di José Mourinho deve smalt ...Al Bibolini, quarti di finale della Viareggio Cup 2023 tra Sampdoria e Sassuolo: sintesi, risultato, moviola e cronaca live La Sampdoria scende in campo al Bibolini di Lerici per affrontare il Sassuol ...