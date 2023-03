LIVE Maccabi-Olimpia Milano 29-21 | Eurolega basket 2023 in DIRETTA | ottimo avvio degli israeliani

Leggi su oasport

(Di giovedì 30 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAFINISCE IL PRIMO QUARTO!scatenato nei primi dieci minuti in attacco. L’subisce molto, ma comunque resta in partita. 29-21 Pangos va subito in lunetta e segna un solo libero.ritrova in campo anche Kevin Pangos. 29-20 Sorkin arriva addirittura a nove punti. 27-20 Anche Baron non sbaglia dalla lunetta. 27-18 Scatenato Sorkin che appoggia al ferro. 25-17 Due liberi di Thomas. 25-15 Penetrazione vincente di Napier. 23-13 Tripla centrale di Sorkin. 20-13 Schiacciata di Sorkin. 18-13 Due liberi per Napier. 18-11 Tutto troppo facile per Baldwin. 14-9 Bel canestro in penetrazione di Luwawu-Cabarrot. 14-7 Dentro il libero supplementare del centro del. 13-7 Brown si fa tutto il campo e poi serve Nebo che schiaccia con il ...