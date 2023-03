LIVE Ginnastica artistica, Mondiali juniores 2023 in DIRETTA: l’Italia illumina alle parallele! Gaddi e Perotti show (Di giovedì 30 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.02 l’Italia ora è legittimata a sognare in grande, ma sarà decisiva l’ultima rotazione alla trave. Tra poco le azzurre saranno impegnate sull’attrezzo più ostico del lotto. 12.00 SI VOLAAAAAAAAA! Caterina Gaddi primaaaa alle parallele: 13.366 partendo da 5.6. Gaddi prima, Perotti seconda: l’Italia illumina sugli staggi! 11.57 SUPEEEEEEEEER! Giulia Perotti scatenata: prima alle parallele! Esercizio dei qualità, 5.3 il D Score e punteggio rimarchevole di 13.033 come la statunitense Hezly Rivera. Ora la chiusura di Caterina Gaddi. 11.53 Qualche sbavatura di July Marano, che comunque porta a casa 12.600 (5.0 la ... Leggi su oasport (Di giovedì 30 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12.02ora è legittimata a sognare in grande, ma sarà decisiva l’ultima rotazione alla trave. Tra poco le azzurre saranno impegnate sull’attrezzo più ostico del lotto. 12.00 SI VOLAAAAAAAAA! Caterinaprimaaaaparle: 13.366 partendo da 5.6.prima,seconda:sugli staggi! 11.57 SUPEEEEEEEEER! Giuliascatenata: primaparle! Esercizio dei qualità, 5.3 il D Score e punteggio rimarchevole di 13.033 come la statunitense Hezly Rivera. Ora la chiusura di Caterina. 11.53 Qualche sbavatura di July Marano, che comunque porta a casa 12.600 (5.0 la ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Coninews : Sono cominciati i Campionati del Mondo junior di ginnastica artistica maschile e femminile ad Antalya, in Turchia.… - OA_Sport : LIVE Ginnastica artistica, Mondiali juniores 2023 in DIRETTA: l’Italia inizia a sognare, piccole Fate al debutto - - OA_Sport : LIVE Ginnastica artistica, Mondiali juniores 2023 in DIRETTA: Italia in gara, Villa e Brugnami per il colpaccio - - lorydlsantosays : io in terra mi ha reso la persona che sono farò di tutto per vivere apnea live in parterre in un palazzetto al cost… -