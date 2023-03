LIVE Ginnastica artistica, Mondiali juniores 2023 in DIRETTA: l’Italia apre con energia al quadrato, Perotti la migliore (Di giovedì 30 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.18 Intanto continua a permanere un problema con il punteggio della classifica a squadre. USA, Francia e Brasile si sono distinte nella prima suddivisione. Ora l’Italia cerca la risposta per puntare a una medaglia. 11.16 Adesso si entra nella parte bassa della rotazione, l’Italia dovrà aspettare le avversarie prima di trasferirsi al prossimo attrezzo (il volteggio). 11.14 l’Italia chiude una buona rotazione al corpo libero, in linea con quella della Francia e inferiore soltanto agli USA. Peccato per la sbavatura di Marano. 11.13 July Marano paga purtroppo un’uscita di pedana da tre decimi di penalità e si ferma a 12.433, lo stesso punteggio di Caterina Gaddi. 11.10 Molto brava Giulia Perotti, che stampa 12.733 partendo da 4.8: è terza dietro ... Leggi su oasport (Di giovedì 30 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11.18 Intanto continua a permanere un problema con il punteggio della classifica a squadre. USA, Francia e Brasile si sono distinte nella prima suddivisione. Oracerca la risposta per puntare a una medaglia. 11.16 Adesso si entra nella parte bassa della rotazione,dovrà aspettare le avversarie prima di trasferirsi al prossimo attrezzo (il volteggio). 11.14chiude una buona rotazione al corpo libero, in linea con quella della Francia e inferiore soltanto agli USA. Peccato per la sbavatura di Marano. 11.13 July Marano paga purtroppo un’uscita di pedana da tre decimi di penalità e si ferma a 12.433, lo stesso punteggio di Caterina Gaddi. 11.10 Molto brava Giulia, che stampa 12.733 partendo da 4.8: è terza dietro ...

