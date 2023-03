LIVE Ginnastica artistica, Mondiali juniores 2023 in DIRETTA: Italia lanciata al volteggio, stoccata di Marano (Di giovedì 30 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.36 Ora l’Italia si trasferisce alle parallele asimmetriche. Le azzurre sono chiamate a confezionare tre esercizi di qualità per continuare a sognare in grande. 11.33 July Marano ottiene 13.233 sul secondo salto e chiude con la media di 13.449: terzo posto provvisorio dietro alle americane Isabel Stassi e Jayla Hang. 11.30 Pesantissimo 13.666 sul primo salto! Grande punteggio in ottica squadre, ore la seconda prova di July Marano alla tavola. 11.26 L’Italia inizia la propria avventura al volteggio: Caterina Gaddi ottiene un buon 13.166, Giulia Perotti viene premiata con 13.066. Ora i due salti di July Marano. 11.23 Tra poco l’Italia andrà al volteggio, bisogna fare la ... Leggi su oasport (Di giovedì 30 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11.36 Ora l’si trasferisce alle parallele asimmetriche. Le azzurre sono chiamate a confezionare tre esercizi di qualità per continuare a sognare in grande. 11.33 Julyottiene 13.233 sul secondo salto e chiude con la media di 13.449: terzo posto provvisorio dietro alle americane Isabel Stassi e Jayla Hang. 11.30 Pesantissimo 13.666 sul primo salto! Grande punteggio in ottica squadre, ore la seconda prova di Julyalla tavola. 11.26 L’inizia la propria avventura al: Caterina Gaddi ottiene un buon 13.166, Giulia Perotti viene premiata con 13.066. Ora i due salti di July. 11.23 Tra poco l’andrà al, bisogna fare la ...

