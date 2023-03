LIVE Ginnastica artistica, Mondiali juniores 2023 in DIRETTA: Italia di bronzo nella gara a squadra! Perotti, Gaddi e Marano in festa (Di giovedì 30 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Grazie a tutti per averci seguito in questa intensa giornata. Appuntamento a domani con le Finali all-around. 21.32 Arriva anche una scorpacciata di Finali di Specialità: July Marano terza al volteggio (13.449); Caterina Gaddi prima alle parallele (13.366) e Giulia Perotti terza sugli staggi (13.033); Giulia Perotti quinta alla trave (12.766); Giulia Perotti sesta al corpo libero (12.733). 21.30 Giulia Perotti ha chiuso l’all-around in seconda posizione (51.598), tra le due giapponesi Sara Yamaguchi (52.065) e Haruka Nakamura (50.399). Caterina Gaddi ha chiuso in quinta posizione (49.798) dietro alla statunitense Isabel Stassi (49.832). Entrambe le azzurre disputeranno la finale di ... Leggi su oasport (Di giovedì 30 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAGrazie a tutti per averci seguito in questa intensa giornata. Appuntamento a domani con le Finali all-around. 21.32 Arriva anche una scorpacciata di Finali di Specialità: Julyterza al volteggio (13.449); Caterinaprima alle parallele (13.366) e Giuliaterza sugli staggi (13.033); Giuliaquinta alla trave (12.766); Giuliasesta al corpo libero (12.733). 21.30 Giuliaha chiuso l’all-around in seconda posizione (51.598), tra le due giapponesi Sara Yamaguchi (52.065) e Haruka Nakamura (50.399). Caterinaha chiuso in quinta posizione (49.798) dietro alla statunitense Isabel Stassi (49.832). Entrambe le azzurre disputeranno la finale di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... RobertaFazio7 : RT @Coninews: Sono cominciati i Campionati del Mondo junior di ginnastica artistica maschile e femminile ad Antalya, in Turchia. ?????? Da dom… - ColucciLc : RT @Coninews: Sono cominciati i Campionati del Mondo junior di ginnastica artistica maschile e femminile ad Antalya, in Turchia. ?????? Da dom… - settalese : RT @Coninews: Sono cominciati i Campionati del Mondo junior di ginnastica artistica maschile e femminile ad Antalya, in Turchia. ?????? Da dom… - Coninews : Sono cominciati i Campionati del Mondo junior di ginnastica artistica maschile e femminile ad Antalya, in Turchia.… - OA_Sport : LIVE Ginnastica artistica, Mondiali juniores 2023 in DIRETTA: l’Italia inizia a sognare, piccole Fate al debutto - -