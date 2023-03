LIVE Ginnastica artistica, Mondiali juniores 2023 in DIRETTA: Italia a un soffio dagli USA, Giulia Perotti in testa! (Di giovedì 30 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.48 Vi aggiorneremo al termine di ogni suddivisione per sapere gli sviluppi della situazione dell’Italia. Le azzurre sono in lizza per il podio della gara a squadre ma fanno paura Giappone, Cina, Gran Bretagna. In palio anche alcune finali di specialità. 12.46 Nella terza suddivisione ci saranno Romania, Grecia, Finlandia, Cipro, Repubblica Ceca, Ecuador. Nella quarta suddivisione gireranno Germania, Turchia, Bulgaria, Slovenia, Azerbaijan, Egitto. Nella quinta gareggeranno Giappone, Ucraina, Corea del Sud, Uzbekistan, Messico, Belgio. Nella sesta, invece, spazio a Cina, Gran Bretagna, Canada, Polonia, Portogallo, Kazakhstan. 12.44 L’Italia dovrà ora aspettare l’intera giornata per conoscere il proprio destino. Sono infatti in programma altre quattro suddivisioni, soltanto ... Leggi su oasport (Di giovedì 30 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12.48 Vi aggiorneremo al termine di ogni suddivisione per sapere gli sviluppi della situazione dell’. Le azzurre sono in lizza per il podio della gara a squadre ma fanno paura Giappone, Cina, Gran Bretagna. In palio anche alcune finali di specialità. 12.46 Nella terza suddivisione ci saranno Romania, Grecia, Finlandia, Cipro, Repubblica Ceca, Ecuador. Nella quarta suddivisione gireranno Germania, Turchia, Bulgaria, Slovenia, Azerbaijan, Egitto. Nella quinta gareggeranno Giappone, Ucraina, Corea del Sud, Uzbekistan, Messico, Belgio. Nella sesta, invece, spazio a Cina, Gran Bretagna, Canada, Polonia, Portogallo, Kazakhstan. 12.44 L’dovrà ora aspettare l’intera giornata per conoscere il proprio destino. Sono infatti in programma altre quattro suddivisioni, soltanto ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Coninews : Sono cominciati i Campionati del Mondo junior di ginnastica artistica maschile e femminile ad Antalya, in Turchia.… - OA_Sport : LIVE Ginnastica artistica, Mondiali juniores 2023 in DIRETTA: l’Italia inizia a sognare, piccole Fate al debutto - - OA_Sport : LIVE Ginnastica artistica, Mondiali juniores 2023 in DIRETTA: Italia in gara, Villa e Brugnami per il colpaccio - - lorydlsantosays : io in terra mi ha reso la persona che sono farò di tutto per vivere apnea live in parterre in un palazzetto al cost… -