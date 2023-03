LIVE Ginnastica artistica, Mondiali juniores 2023 in DIRETTA: Italia a caccia di gloria con le piccole Fate (Di giovedì 30 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La presentazione dei Mondiali Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE dei Mondiali juniores 2023 di Ginnastica artistica. Il programma prosegue ad Antalya (Turchia), a illuminare la scena nella seconda giornata della rassegna iridata giovanile saranno le qualificazioni femminili, che varranno anche per l’assegnazione delle medaglie della gara a squadre. Si preannuncia una lunga giornata per definire il primo podio di questa manifestazione e per delineare il quadro degli atleti che parteciperanno alle finali del fine settimana (all-around e specialità). L’Italia sarà impegnata nella seconda suddivisione (a partire dalle ore 11.00) e vuole ... Leggi su oasport (Di giovedì 30 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALa presentazione deiBuongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladeidi. Il programma prosegue ad Antalya (Turchia), a illuminare la scena nella seconda giornata della rassegna iridata giovanile saranno le qualificazioni femminili, che varranno anche per l’assegnazione delle medaglie della gara a squadre. Si preannuncia una lunga giornata per definire il primo podio di questa manifestazione e per delineare il quadro degli atleti che parteciperanno alle finali del fine settimana (all-around e specialità). L’sarà impegnata nella seconda suddivisione (a partire dalle ore 11.00) e vuole ...

