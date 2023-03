LIVE – Efes-Virtus Bologna 60-38, Eurolega 2022/2023: RISULTATO in DIRETTA (Di giovedì 30 marzo 2023) La DIRETTA LIVE di Efes-Virtus Bologna, sfida valida come trentaduesima giornata dell’Eurolega 2022/2023 di basket. Le Vu Nere sono reduci dalla pesantissima debacle contro il Maccabi Tel Aviv, e affrontano ora i turchi, lanciatissimi e determinati nel provare fino all’ultimo a conquistare i playoff, dopo aver avuto la meglio sull’Olimpia Milano. La palla a due è fissata alle ore 19:30 di giovedì 30 marzo, con Sportface che vi fornirà una DIRETTA testuale aggiornata. COME VEDERE LA PARTITA IN TV RISULTATI e CLASSIFICA IL REGOLAMENTO DELLA COMPETIZIONE PER AGGIORNARE IL LIVE FARE REFRESH O CLICCARE F5 Efes-Virtus Bologna 60-38 FINE TERZO QUARTO 60-38 30? – Dopo il ... Leggi su sportface (Di giovedì 30 marzo 2023) Ladi, sfida valida come trentaduesima giornata dell’di basket. Le Vu Nere sono reduci dalla pesantissima debacle contro il Maccabi Tel Aviv, e affrontano ora i turchi, lanciatissimi e determinati nel provare fino all’ultimo a conquistare i playoff, dopo aver avuto la meglio sull’Olimpia Milano. La palla a due è fissata alle ore 19:30 di giovedì 30 marzo, con Sportface che vi fornirà unatestuale aggiornata. COME VEDERE LA PARTITA IN TV RISULTATI e CLASSIFICA IL REGOLAMENTO DELLA COMPETIZIONE PER AGGIORNARE ILFARE REFRESH O CLICCARE F560-38 FINE TERZO QUARTO 60-38 30? – Dopo il ...

