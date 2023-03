LIVE – Efes-Virtus Bologna 11-9, Eurolega 2022/2023: RISULTATO in DIRETTA (Di giovedì 30 marzo 2023) La DIRETTA LIVE di Efes-Virtus Bologna, sfida valida come trentaduesima giornata dell’Eurolega 2022/2023 di basket. Le Vu Nere sono reduci dalla pesantissima debacle contro il Maccabi Tel Aviv, e affrontano ora i turchi, lanciatissimi e determinati nel provare fino all’ultimo a conquistare i playoff, dopo aver avuto la meglio sull’Olimpia Milano. La palla a due è fissata alle ore 19:30 di giovedì 30 marzo, con Sportface che vi fornirà una DIRETTA testuale aggiornata. COME VEDERE LA PARTITA IN TV RISULTATI e CLASSIFICA IL REGOLAMENTO DELLA COMPETIZIONE PER AGGIORNARE IL LIVE FARE REFRESH O CLICCARE F5 Efes-Virtus Bologna 11-9 8? – Gioco da tre di Gazi. 11-9 8? – ... Leggi su sportface (Di giovedì 30 marzo 2023) Ladi, sfida valida come trentaduesima giornata dell’di basket. Le Vu Nere sono reduci dalla pesantissima debacle contro il Maccabi Tel Aviv, e affrontano ora i turchi, lanciatissimi e determinati nel provare fino all’ultimo a conquistare i playoff, dopo aver avuto la meglio sull’Olimpia Milano. La palla a due è fissata alle ore 19:30 di giovedì 30 marzo, con Sportface che vi fornirà unatestuale aggiornata. COME VEDERE LA PARTITA IN TV RISULTATI e CLASSIFICA IL REGOLAMENTO DELLA COMPETIZIONE PER AGGIORNARE ILFARE REFRESH O CLICCARE F511-9 8? – Gioco da tre di Gazi. 11-9 8? – ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... OA_Sport : DIRETTA LIVE - La Virtus Bologna cerca di salvare l'onore in Eurolega contro l'Anadolu Efes - zazoomblog : LIVE Anadolu Efes Istanbul-Virtus Bologna Eurolega basket 2023 in DIRETTA: aggiornamenti in tempo reale - #Anadolu… - PianetaBasketIT : ? Brutto primo tempo per l'Olimpia Milano che soffre in difesa: Efes avanti di 15 lunghezze all'intervallo… - zazoomblog : LIVE Anadolu Efes Istanbul-Olimpia Milano Eurolega basket 2023 in DIRETTA: serve solo vincere per sperare -… -