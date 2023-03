LIVE Anadolu Efes Istanbul-Virtus Bologna, Eurolega basket 2023 in DIRETTA: aggiornamenti in tempo reale (Di giovedì 30 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Maccabi Tel Aviv-Virtus Bologna – Anadolu Efes-Olimpia Milano Buonasera a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match di 32° turno di Eurolega 2022-2023 tra Anadolu Efes Istanbul e Virtus Segafredo Bologna. La Virtus, di fatto, gioca senza obiettivi, avendo già la matematica certezza dell’eliminazione. Si tratterà, in breve, di un confronto solo per l’onore, almeno dalla parte bolognese, mentre è fondamentale per l’Efes, ancora in cerca dei punti necessari per riuscire a guadagnarsi la zona playoff. La squadra di Ergin Ataman è finora ... Leggi su oasport (Di giovedì 30 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAMaccabi Tel Aviv--Olimpia Milano Buonasera a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alladel match di 32° turno di2022-traSegafredo. La, di fatto, gioca senza obiettivi, avendo già la matematica certezza dell’eliminazione. Si tratterà, in breve, di un confronto solo per l’onore, almeno dalla parte bolognese, mentre è fondamentale per l’, ancora in cerca dei punti necessari per riuscire a guadagnarsi la zona playoff. La squadra di Ergin Ataman è finora ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infoitsport : LIVE EL - Anadolu Efes vs Olimpia Milano: diretta, tv, infortuni, warm up - zazoomblog : LIVE Anadolu Efes Istanbul-Olimpia Milano Eurolega basket 2023 in DIRETTA: serve solo vincere per sperare -… - infoitsport : LIVE EL - Anadolu Efes vs Olimpia Milano: diretta, tv, infortuni, shootaround - infoitsport : LIVE Anadolu Efes Istanbul-Olimpia Milano, Eurolega basket 2023 in DIRETTA - infoitsport : Diretta Anadolu Efes Istanbul-Olimpia Milano: dove vederla in tv e live streaming -