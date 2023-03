LIVE Anadolu Efes Istanbul-Virtus Bologna 86-67, Eurolega basket 2023 in DIRETTA: Zizic domina i bianconeri (Di giovedì 30 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Si chiude qui la nostra DIRETTA LIVE. Un saluto a tutti i lettori di OA Sport e buon proseguimento di serata. TOP SCORER – Efes: Zizic 24; Virtus: Mannion 17 Si chiude qui il match, l’Efes vince senza difficoltà, per la Virtus non arriva il successo che comunque nulla avrebbe cambiato. 86-67 Realizza Pleiss. 84-67 A segno Belinelli. 84-65 Pleiss in allontanamento. 82-65 Contropiede con schiacciata di Mannion. 82-63 Realizza Belinelli dall’arco. 82-60 Pleiss quasi va per schiacciare sopra Belinelli, ma appoggia semplicemente. 80-60 Ojeleye sfidato da tre segna. 80-57 Bryant da tre, è già a 13-10. 77-57 Mannion ancora dall’arco. 77-54 1/2 Clyburn. Ojeleye manda in lunetta Clyburn. 76-54 Realizza ... Leggi su oasport (Di giovedì 30 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LASi chiude qui la nostra. Un saluto a tutti i lettori di OA Sport e buon proseguimento di serata. TOP SCORER –24;: Mannion 17 Si chiude qui il match, l’vince senza difficoltà, per lanon arriva il successo che comunque nulla avrebbe cambiato. 86-67 Realizza Pleiss. 84-67 A segno Belinelli. 84-65 Pleiss in allontanamento. 82-65 Contropiede con schiacciata di Mannion. 82-63 Realizza Belinelli dall’arco. 82-60 Pleiss quasi va per schiacciare sopra Belinelli, ma appoggia semplicemente. 80-60 Ojeleye sfidato da tre segna. 80-57 Bryant da tre, è già a 13-10. 77-57 Mannion ancora dall’arco. 77-54 1/2 Clyburn. Ojeleye manda in lunetta Clyburn. 76-54 Realizza ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... OA_Sport : DIRETTA LIVE - La Virtus Bologna cerca di salvare l'onore in Eurolega contro l'Anadolu Efes - zazoomblog : LIVE Anadolu Efes Istanbul-Virtus Bologna Eurolega basket 2023 in DIRETTA: aggiornamenti in tempo reale - #Anadolu… - zazoomblog : LIVE Anadolu Efes Istanbul-Olimpia Milano Eurolega basket 2023 in DIRETTA: serve solo vincere per sperare -… -