LIVE Anadolu Efes Istanbul-Virtus Bologna 8-7, Eurolega basket 2023 in DIRETTA: primi minuti in equilibrio (Di giovedì 30 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 8-9 Interrompe il flusso di errori Mickey con il nuovo +1. Lunghissima fase senza realizzazioni, 3’30” a fine primo quarto. Superata la metà del primo quarto e c’è time out televisivo. 8-7 Tripla di Beaubois. 5-7 Battezzato da tre Ojeleye, arriva la tripla che vale il nuovo vantaggio Virtus. 5-4 Segna l’aggiuntivo Bryant. 4-4 Bryant batte Shengelia, appoggia, segna, subisce il fallo e ci sarà l’aggiuntivo. 2-4 Mickey lasciato libero nella zona della lunetta segna facilmente. 2-2 Dalla media Mickey. 2-0 Splendido fadeaway di Clyburn. 19:30 Inizia la partita! Prima palla dell’Efes. 19:28 QUINTETTI – Efes: Beaubois Bryant Micic Clyburn Pleiss; Virtus: Hackett Lundberg Mickey Shengelia Ojeleye 19:25 Squadre in corso di presentazione, poi la palla a ... Leggi su oasport (Di giovedì 30 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA8-9 Interrompe il flusso di errori Mickey con il nuovo +1. Lunghissima fase senza realizzazioni, 3’30” a fine primo quarto. Superata la metà del primo quarto e c’è time out televisivo. 8-7 Tripla di Beaubois. 5-7 Battezzato da tre Ojeleye, arriva la tripla che vale il nuovo vantaggio. 5-4 Segna l’aggiuntivo Bryant. 4-4 Bryant batte Shengelia, appoggia, segna, subisce il fallo e ci sarà l’aggiuntivo. 2-4 Mickey lasciato libero nella zona della lunetta segna facilmente. 2-2 Dalla media Mickey. 2-0 Splendido fadeaway di Clyburn. 19:30 Inizia la partita! Prima palla dell’. 19:28 QUINTETTI –: Beaubois Bryant Micic Clyburn Pleiss;: Hackett Lundberg Mickey Shengelia Ojeleye 19:25 Squadre in corso di presentazione, poi la palla a ...

